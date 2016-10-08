Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Дракслер намерен уйти из «Вольфсбурга» следующим летом

    По словам агента Фабио Паризи, представляющего интересы полузащитника «Вольфсбурга» Юлиана Дракслера, 23-летний игрок намерен покинуть «волков» в летнее трансферное окно. Паризи считает, что немец идеально впишется в игровую модель «Ювентуса».

    «Минувшим летом Дракслер был близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «ПСЖ». Парижане были готовы заплатить за него 65 миллионов евро. Могу точно сказать, что игрок покинет «Вольфсбург» по завершении текущего сезона. Юлиан идеально бы подошел «Ювентусу», однако неизвестно, будет ли он вновь нужен туринцам. «Бьянконери» все еще могут позволить себе тратить большие суммы на приобретение футболистов благодаря прибыли, полученной он продажи Погба», – сказал Паризи.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.10.2016 14:12
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 17 октября 2016, 11:08

      не хрен было из шальке бежать сдулся вольсбург

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11