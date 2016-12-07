Коке рад, что «Атлетико» удалось выиграть группу в Лиге чемпионов

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке рад, что его команде удалось завершить групповой раунд Лиги чемпионов на первой строчке группы D.

«Бавария» хорошо играла. Мы старались, выложились по максимуму, но не смогли добиться результата. И все же рады, что нам удалось выиграть группу, в которой играла «Бавария», сложный ПСВ и весьма конкурентоспособный «Ростов». Наша команда голодна и хочет побеждать. Надо и дальше придерживаться своей философии и решать задачи постепенно – от матча к матчу», – сказал Коке.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Атлетико» завершился со счетом 1:0.