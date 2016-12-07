Гайтан: «Не получилось реализовать шансы у ворот «Баварии»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Николас Гайтан сожалеет, что его команда не смогла воспользоваться своими возможностями для взятия ворот в концовке матча Лиги чемпионов с «Баварией».

«Мы провели тяжелый матч на выезде. Мы хотели выиграть. В концовке у нас были возможности для взятия ворот, но не получилось их реализовать. Теперь нам нужно смотреть в будущее», – сказал футболист после финального свистка.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Атлетико» завершился со счетом 1:0.