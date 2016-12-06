Данильянц: «Для «Ростова» матч против ПСВ – самый важный в сезоне»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц заявил, что предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ будет самым важным в сезоне для ростовской команды. Также специалист оценил готовность Сослана Джанаева и Александра Ерохина.

«Мы говорим игрокам, что это самый важный матч сезона, нужно сыграть достойно, не должно быть ничего, что позволит сопернику быть сильнее. Мы просто так не бегаем, на первом месте стоит осмысленная работа, и это заслуга Курбана Бердыева. Насколько готовы Ерохин и Джанаев? Игра покажет. Я рад, что они выйдут на поле, ведь это футболисты стартового состава», – сказал Данильянц в эфире программы «Все на футбол».