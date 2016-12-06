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    Карпин: «Вот если бы я пришел в ЦСКА, это была бы такая встряска!»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал уход с должности главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого, а также заявил, что по-прежнему не готов возглавлять армейцев.

    «Понятно, что Гончаренко в ЦСКА выполнял функции второго тренера. Но он уже работал главным тренером в разных командах и понимает, что это такое. Пусть он и был ассистентом, но игроки ЦСКА будут воспринимать его как главного тренера. Перезагрузка может быть и при Гончаренко. Да, он в ЦСКА полгода был, но затем ушел. Новые требования, наверное, будут, не такие, как у Слуцкого. С одной стороны, это хорошо, что игроки ЦСКА его знают. С другой – плохо, поскольку может не быть встряски для клуба в целом. Вот если бы я пришел в ЦСКА, это была бы такая встряска, и не только в клубе! Но мои слова о том, что я туда не пойду, по-прежнему актуальны. И согласен, что ЦСКА вряд ли на это пойдет», – сказал Карпин в эфире программы «8-16».

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.12.2016 21:11
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +195

      Colonist 7 декабря 2016, 14:01

      ЦСКА в пердив с Валерой! :)))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 7 декабря 2016, 13:51

      Валера из "Спартака" сделал цирк, а из ЦСКА принём вышел бы наркопритон. Начало, к сожалению положено уже Слуцким.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      ильиных 7 декабря 2016, 07:05

      Валера верим))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2510

      ALEX ML 7 декабря 2016, 02:03

      Видать как Ерёменко снюхал дорогу длинную

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 7 декабря 2016, 01:12

      "Вот если бы я пришел в ЦСКА, это была бы такая встряска..., что сначала вылетели бы в ФНЛ, а потом и из ФНЛ... И опыт у меня уже имеется!" - добавил Карпин в кулуарах.

      1
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      ...
      Рейтинг: +4486

      Snek > cska-62 7 декабря 2016, 01:15

      волерка может и не такое

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 7 декабря 2016, 00:15

      Если бы ..... Карпин пришел в ЦСКА - это была бы прямая дорога в ФНЛ и дальше вниз , до первенства Московского военного округа ..........

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +653

      MichelWB 6 декабря 2016, 23:56

      ...Если б я имел коня, это был бы номер, если б конь имел меня, я б неверно помер. ...
      Ну, в общем, как то так.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +466

      De_Frenki 6 декабря 2016, 23:42

      Встряска прежде всего для тебя Валера!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +259

      Serhio1010 6 декабря 2016, 23:37

      Валера пьяный по ходу))))))

      2
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      Рейтинг: +282

      Lesha VV 6 декабря 2016, 22:33

      Валера, не надо. Занимайся своим делом.

      1
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      Рейтинг: +2697

      АЛЕКС 58 > Lesha VV 7 декабря 2016, 10:04

      Лучший прогнозист на МАТЧ-ТВ,мля...!!!

      2
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      Рейтинг: +282

      Lesha VV > АЛЕКС 58 7 декабря 2016, 17:03

      Вот Вот , пусть лучше на телеэкране пиарится , хотя до прихода в Армавирское Торпедо , думал грамотный наставник будет.

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