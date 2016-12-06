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    Гендиректор «Уфы» отказался комментировать ситуацию о Гончаренко и ЦСКА

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что не готов давать комментарии о возможном назначении главного тренера уфимцев Виктора Гончаренко на пост рулевого ЦСКА. Напомним, сегодня стало известно, что Леонид Слуцкий покидает свою должность.

    – Понимаю, о чем вы хотите спросить. Но пока без комментариев. ЦСКА объявил об уходе Слуцкого, а мы пока ничего не публиковали, информация появится позже.

    – То есть не готовы сказать, что Гончаренко уходит в ЦСКА?

    – Пока не готов. Ждите информацию на сайте.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.12.2016 20:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 6 декабря 2016, 22:17

      Месяц уже как всё всем понятно, а он всё не комментирует.

      -1
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