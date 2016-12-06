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    Бышовец считает «Локомотив» главным разочарованием первой половины сезона

    Известный тренер Анатолий Бышовец подвел итоги первой половины сезона РФПЛ. По мнению специалиста, главным разочарованием этой стадии чемпионата является «Локомотив».

    «Больше всего меня разочаровал «Локомотив»: и по результату, и по изменениям в тренерском штабе. Уход молодого перспективного тренера Игоря Черевченко и приход Семина был неожиданным. Именно эти перестановки сказались на результате.

    В середине турнирной таблицы есть много команд, разница между которыми одно-два очка, вся борьба между ними, конечно, еще впереди. Можно говорить, что многие команды с шестого по 16-е места столкнулись с проблемой атаки, они мало забивают. Эти команды больше заботились об обороне, и, естественно, качество и содержание их игры оставляло желать лучшего», – сказал Бышовец.

    «Локомотив» после 17-ти туров занимает 10 строчку в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: ТАСС

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    06.12.2016 20:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1586

      srg38 8 декабря 2016, 11:40

      Считаю Бышовца главным разочарованием Российского футбола

      1
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      Рейтинг: +102

      serghio1990 7 декабря 2016, 17:39

      надеюсь в межсезонье усилится и поборяться за лигу европы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 7 декабря 2016, 16:55

      Да вроде начали исправляться

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 7 декабря 2016, 09:00

      Для меня тоже.

      0
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 6 декабря 2016, 21:38

      С таким составом никто не вытянет Локо.Надо резко усилить переднюю линию.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 декабря 2016, 21:11

      Да пожалуй не стоило менять тренера.

      2
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 6 декабря 2016, 20:20

      скорее всего он прав

      1
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