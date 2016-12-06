Бышовец считает «Локомотив» главным разочарованием первой половины сезона

Считаю Бышовца главным разочарованием Российского футбола
Известный тренер Анатолий Бышовец подвел итоги первой половины сезона РФПЛ. По мнению специалиста, главным разочарованием этой стадии чемпионата является «Локомотив».
«Больше всего меня разочаровал «Локомотив»: и по результату, и по изменениям в тренерском штабе. Уход молодого перспективного тренера Игоря Черевченко и приход Семина был неожиданным. Именно эти перестановки сказались на результате.
В середине турнирной таблицы есть много команд, разница между которыми одно-два очка, вся борьба между ними, конечно, еще впереди. Можно говорить, что многие команды с шестого по 16-е места столкнулись с проблемой атаки, они мало забивают. Эти команды больше заботились об обороне, и, естественно, качество и содержание их игры оставляло желать лучшего», – сказал Бышовец.
«Локомотив» после 17-ти туров занимает 10 строчку в турнирной таблице РФПЛ.