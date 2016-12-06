Хацкевич покинул пост главного тренера сборной Беларуси

Белорусская федерация футбола отправила в отставку со своего поста главного тренера национальной сборной Александра Хацкевича. Причина – неудовлетворительные результаты в отборочном цикле к чемпионату мира-2018. Беларусь, набрав два очка в четырех играх в группе А, располагается на пятой строчке в таблице, опережая лишь Люксембург.

«В связи с неудовлетворительными результатами команды на осеннем отрезке отбора к ЧМ-2018 рулевому было предложено скорректировать финансовые условия контракта в сторону понижения. По этому поводу между главой АБФФ Сергеем Николаевичем Румасом и Александром Николаевичем Хацкевичем состоялся диалог, по итогам которого главный тренер сборной отказался принять новые обязательства. В результате было принято решение разорвать с Александром Хацкевичем соглашение о сотрудничестве», – говорится в заявлении на сайте Ассоциации «Белорусская федерация футбола».