Гетце не примет участия в игре с «Реалом»

Дортмундская «Боруссия» будет вынуждена обойтись без полузащитника Марио Гетце в гостевом матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Реалом». У игрока имеются некоторые проблемы с коленом, вследствие чего он не полетит с командой в Мадрид. Кроме того, хавбек рискует пропустить поединок ближайшего тура Бундеслиги с «Кельном».

Игра «Реал» – «Боруссия» состоится в среду, 7 декабря, и начнется в 22:45 по московскому времени. Отметим, что обе команды уже обеспечили себе выход в 1/8 финала.