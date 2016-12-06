Данни: «Ставим самые большие задачи и рассчитываем стать чемпионами»

Полузащитник «Зенита» Данни не стал комментировать свое будущее в клубе. По словам футболиста, сейчас слишком рано говорить об этом. Напомним, что контракт португальца с «Зенитом» рассчитан до лета 2017 года.

– Есть вероятность, что это не последний ваш контракт в «Зените»?

– Я не знаю, сейчас тяжело загадывать.

– Сейчас вы не играете, что скажете насчет состояния команды?

– Была серия неудачных игр, но мы ставим самые большие задачи и рассчитываем стать чемпионами.

– Удалось ли посмотреть фильм «Полет над мечтой»? Если да, то какие впечатления у вас и у сыновей?

– Да. Удалось посмотреть фильм. Он был интересен детям, а я смог еще раз увидеть матч против «Манчестера» и другие важные игры.