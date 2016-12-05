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    Глушаков не увидел проблем с судейством в матче между «Спартаком» и «Рубином»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от матча 17-го тура РФПЛ против «Рубина» (2:1), а также заявил, что не имеет претензий к работе судей в данной встрече. Напомним, ранее защитник казанского клуба Тарас Бурлак выразил мнение, что главный арбитр Михаил Вилков ошибочно не удалил хавбека Квинси Промеса за столкновение в одном из эпизодов.

    – Судейство сегодня вызвало много вопросов... Да и вы на поле часто общались с арбитром. Чем-то недовольны?

    – Хорошее начало – сразу с судейства... Да никаких претензий и проблем! Выиграли, все нормально. И в одной, и в другой команде удаления. Не думаю, что это был главный вопрос в матче.

    – «Спартак» впервые в сезоне смог одержать волевую победу...

    – Да у нас не так много подобных ситуаций было, чтобы отыгрываться. Если в Самаре не получилось, то это просто стечение обстоятельств. Может, где-то немного недонастроились, может, еще что-то. Но нам надо было загладить вину перед болельщиками. Сегодня была последняя домашняя игра в году, обязательно нужно было уйти в хорошем настроении в отпуск.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.12.2016 23:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12

      muromen 6 декабря 2016, 08:57

      О! А Глушаков кроме своего серванта что-то видит?!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      bafor 6 декабря 2016, 01:11

      Судья ошибался в обе стороны. Пенку на Мельгарехо он не увидел.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 6 декабря 2016, 00:05

      ...ну как всегда:победа-судья хороший,ну а если продули-сразу скандал...

      2
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      Рейтинг: +67

      Ramiras 5 декабря 2016, 23:49

      Конечно, если бы он проиграл, он бы их (эти проблемы) - сразу увидел бы

      5
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      ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Ramiras 5 декабря 2016, 23:57

      тоже самое хотел написать...))

      4
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 декабря 2016, 23:44

      Красавчик .

      1
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