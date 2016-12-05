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    Гончаренко: «Мой уход из «Уфы»? Не хочется комментировать какие-либо слухи»

    Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко опроверг слухи, согласно которым он в ближайшее время возглавит ЦСКА. Напомним, ранее сообщалось, что перед матчем 17-го тура РФПЛ против «Томи» (1:0) белорусский специалист попрощался с футболистами уфимского клуба.

    «Эта тема муссируется, но мне не хочется комментировать какие-либо слухи. Оставлю это без комментариев», – сказал Гончаренко.

    Добавим, что нынешний главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может покинуть занимаемую должность после матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма», который состоится 7 декабря.

    Источник: ТАСС

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    05.12.2016 19:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 6 декабря 2016, 01:50

      Гончаренко , ты должен доработать до окончания сезона в Уфе, а там , хоть в ......Это дело чести. А ЦСКА , если решится уволить Слуцкого , пусть ищет , до окончания чемпионата свободных тренеров ,или назначает Врио из своих, а не ослабляет другие команды , по крайней мере до конца чемпионата

      0
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      Рейтинг: +82

      Mi6 5 декабря 2016, 20:47

      Верим, ждём

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