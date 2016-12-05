Гончаренко: «Мой уход из «Уфы»? Не хочется комментировать какие-либо слухи»

Гончаренко , ты должен доработать до окончания сезона в Уфе, а там , хоть в ......Это дело чести. А ЦСКА , если решится уволить Слуцкого , пусть ищет , до окончания чемпионата свободных тренеров ,или назначает Врио из своих, а не ослабляет другие команды , по крайней мере до конца чемпионата
Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко опроверг слухи, согласно которым он в ближайшее время возглавит ЦСКА. Напомним, ранее сообщалось, что перед матчем 17-го тура РФПЛ против «Томи» (1:0) белорусский специалист попрощался с футболистами уфимского клуба.
«Эта тема муссируется, но мне не хочется комментировать какие-либо слухи. Оставлю это без комментариев», – сказал Гончаренко.
Добавим, что нынешний главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может покинуть занимаемую должность после матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма», который состоится 7 декабря.