РФПЛ. «Амкар» трижды безответно огорчил «Оренбург»

В поединке 17-го тура РФПЛ «Амкар» в Перми добился убедительной победы над «Оренбургом». В составе хозяев голами отметились Брайн Идову и Роланд Гиголаев. Еще один мяч защитник «Оренбурга» Ивица Жунич отправил в свои ворота.

Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур

Амкар (Пермь) – Оренбург – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Жунич, 21 (в свои ворота); 2:0 – Идову, 35; Гиголаев, 90.

Амкар: Селихов, Зайцев, Идову (Гиголаев, 82), Джикия, Занев, Милькович, Гол (Комолов, 40), Огуде, Баланович, Прокофьев (Анене, 68), Бодул.

Оренбург: Гутор, Малых, Полуяхтов, Ойеволе, Жунич, Бреев (Ефремов, 88), Воробьев, Афонин, Нехайчик (Шогенов, 70), Коронов (Бамба, 64), Саная.

Предупреждения: Зайцев, 25; Прокофьев, 29; Занев, 80; Джикия, 90 – Коронов, 32; Малых, 84.

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