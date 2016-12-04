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    Головин: «Не думаю о Европе. Сейчас я зациклен только на ЦСКА»

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин прокомментировал продление контракта с армейцами до 2021 года. По словам 20-летнего российского хавбека, на данный момент он не думает ни о каких других командах.

    «Я знал, что буду продлевать контракт с ЦСКА, поэтому никаких мыслей о других командах не было. О Европе также не думал. Сейчас я зациклен на игре только в ЦСКА.

    Цель — стать чемпионом России в составе ЦСКА в этом сезоне и лично для себя – играть в команде на ведущих ролях. В предыдущие сезоны был примерно такой же отрыв. В прошлом году мы уходили на зимнюю паузу, у нас было на одно очко меньше, чем сейчас, а во втором круге мы дожали соперника и стали чемпионами», – сказал Головин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.12.2016 16:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +68

      pavelSKA85 4 декабря 2016, 20:49

      О шахте думай,не оправдаешь себя Гинер отправит тебя уголь добывать чтоб возместить все затраты на этого мудака

      0
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    • ...
      Рейтинг: +415

      radga 4 декабря 2016, 18:37

      Не думай ни о чем, если хочешь что достичь - (прогрессируй) и не останавливайся на на достигнутом - иначе будешь очередной - * ), сам не увидишь - предложения поступят.

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 4 декабря 2016, 18:20

      Так и Европа о тебе не думает, всё взаимно

      1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 4 декабря 2016, 17:03

      жми чувак

      2
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