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    Селюк: «Если бы Траоре бил пенальти в ЦСКА, то перегнал бы по голам Смолова»

    Агент нападающего ЦСКА Ласина Траоре Дмитрий Селюк уверен, что ивуарийский форвард мог бы стать одним из лучших бомбардиров чемпионата России, если бы исполнял пенальти. Напомним, что в нынешнем сезоне РФПЛ Траоре забил пять голов в 14 матчах.

    «Смолов забил всего девять голов, из которых семь – с игры, а Ласина в общей сложности – пять. Если бы Траоре бил пенальти в ЦСКА, то перегнал бы Смолова. Вообще игра с «Уралом» показала, что Ласина правильно использовать со вторым нападающим Федором Чаловым. Будем надеяться, что с «Тоттенхэмом» будет такая же игра, тогда все будет нормально.

    Я всегда говорил и буду говорить, Траоре – качественный и хороший нападающий. Когда некоторые начинают что-то говорить, я сомневаюсь, что хотя бы половина из них вообще разбирается в футболе. Сейчас он забил пять мячей, это не лучший результат, но ему ведь надо набрать кондиции, а команде нужно понять, как играть с Ласина», – сказал Селюк.

    Источник: ТАСС

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    04.12.2016 15:40
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +415

      radga 4 декабря 2016, 18:45

      Селюк - красаучег! За это деревянное дерево - зарабатывать деньги - талант.

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 4 декабря 2016, 18:16

      Селюк Селюк....... ты как хач на рынке гниль впариваешь людям.......

      1
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      Рейтинг: +1292

      каа 4 декабря 2016, 18:15

      Мдяяя. не каждое дерево Красное...((( к сожалению

      1
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 4 декабря 2016, 17:07

      Со всем уважением отношусь ко всем клубам и игракам, но не понимаю, чего такого сверх способного в Траоре? Высокий? Бегает быстро? Забивает часто? Моменты создаёт? Мне не понятно, чем он лучше наших парней!?

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог 4 декабря 2016, 17:00

      Срочно продавай!!!!

      0
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      Рейтинг: +1496

      GM 4 декабря 2016, 16:44

      Если бы бабушка была дедушкой...
      Вообще же, имхо, и Траоре не тот, что был в Анжи, и Слуцкий его не так использует.

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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 4 декабря 2016, 16:41

      А тот факт, что Федя полтора месяца пропустил, это понятно не в счет.

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      Рейтинг: +1496

      GM > Krasnodar 123 4 декабря 2016, 16:48

      Так и Траоры в основе не так часто выходит.
      А вообще Селюк трепло, который опять начал пиарить Ласину, т.к. зимний перерыв и трансфертное окно надвигаются и Траоре могут "попросить" из ЦСКА.

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      Рейтинг: +10

      Gwdggi 4 декабря 2016, 16:37

      http://snbet.ru/ Отличный сайт экспрессов, крупно с ними поднял !!!

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      Рейтинг: +10

      Gwdggi 4 декабря 2016, 16:37

      http://snbet.ru/ Отличный сайт экспрессов, крупно с ними поднял

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 4 декабря 2016, 16:34

      Сезон закончен кондиции набраны.Всё хорошо моа Селюка!

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