Петраков: «Многие игроки хотят разорвать контракты с «Томью» из-за долгов»

Ряд футболистов может разорвать контракты с «Томью» в зимнее трансферное окно из-за финансовых проблем в клубе. Об этом сообщил главный тренер томской команды Валерий Петраков. Напомним, ранее стало известно, что игроки не получают зарплату с начала сезона.

«Враньеш лечится, у него неприятная травма мениска, но, по всей вероятности, он не приедет – подал документы в палату по разрешению споров. Настроение у него такое, что будет разрывать контракт и к нам не вернется.

Со всеми могут возникнуть такие проблемы – и с Бикфалви, и с Дроппой. И не только с иностранцами, но и с российскими игроками. В палату по разрешению споров подали документы восемь россиян. Как я понимаю, они хотят разрыва контрактов», – заявил Петраков.