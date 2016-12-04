Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Билялетдинов назвал тройку лучших футболистов РФПЛ

    Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов назвал лучших игроков 2016 года. По мнению специалиста, форвард «Спартака» Квинси Промес в конце сезона выглядел уже не так уверенно.

    – Назовите тройку лучших футболистов России 2016 года.

    – Первый – Акинфеев. Играет надежно и в сборной, и в ЦСКА. Чего только стоит его сэйв в золотом матче с «Рубином»! Второй – Смолов. Регулярно забивает. Третий – Жулиано. Большой мастер, в «Зените» связующее звено между полузащитой и атакой. Пару месяцев назад я бы обязательно включил в тройку Промеса, но концовку года он смазал. С симпатией отношусь и к Азмуну, однако стабильности ему пока не хватает.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.12.2016 07:18
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +520

      Boozman 4 декабря 2016, 14:00

      Насчет Жулиано хз, хз. Поначалу пахал нормально, сейчас уже не то. Либо временный спад, либо как и подавляющее большинство легионеров начинает захиревать в РФПЛ

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 4 декабря 2016, 09:22

      акинфеев явно лишний тут

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +767

      товрос > Фан666 4 декабря 2016, 10:12

      у нас 3-4 вратаря в рфпл гораздо лучше Акинфеева

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +258

      red-white fox 4 декабря 2016, 08:30

      Если брать 1-ю половину сезона 16-17, то Жулиано можно и включить. А если за весь 2016, то объективно Промес лучше, неважно стал играть только после травмы.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 