Лига 1. «Монако» вышел в лидеры, уничтожив «Бастию», и другие результаты

Что за машина этот Монако? 49 мячей за 16 игр! В прошлом году за весь сезон было 57 забитых, а в этом еще первый круг не закончился!
В матче 16-го тура Лиги 1 «Монако» со счетом 5:0 обыграл «Бастию». Два гола забил Радамель Фалькао, по разу отличились Калиан Лоттен, Тома Лема и Гидо Каррийо.
Таким образом, монегаски сравнялись по очкам с «Ниццей» и опережают ее по дополнительным показателям. Вернуться на первое место «Ницца» может после воскресной игры против «Тулузы».
В других встречах тура «Анжер» и «Лорьян» сыграли вничью, «Бордо» уступил «Лиллю», «Генгам» переиграл «Нант».
Матч «Метц» – «Лион» был прерван и затем отменен из-за беспорядков, устроенных фанатами.
Чемпионат Франции. Лига 1. 16-й тур
Голы: 0:1 – Марво, 23; 1:1 – Дидиу, 26 (с пенальти); 2:1 – Ндойе, 58; 2:2 – Варис, 66.
Гол: 0:1 – Де Превилль, 44.
Голы: 1:0 – Бриан, 22; 2:0 – Салибур, 63.
Удаления: нет – Томассон, 72.
Голы: 1:0 – Лоттен, 10; 2:0 – Лема, 67; 3:0 – Фалькао, 68; 4:0 – Фалькао, 73; 5:0 – Каррийьо, 79.