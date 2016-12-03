Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Лига 1. «Монако» вышел в лидеры, уничтожив «Бастию», и другие результаты

    В матче 16-го тура Лиги 1 «Монако» со счетом 5:0 обыграл «Бастию». Два гола забил Радамель Фалькао, по разу отличились Калиан Лоттен, Тома Лема и Гидо Каррийо.

    Таким образом, монегаски сравнялись по очкам с «Ниццей» и опережают ее по дополнительным показателям. Вернуться на первое место «Ницца» может после воскресной игры против «Тулузы».

    В других встречах тура «Анжер» и «Лорьян» сыграли вничью, «Бордо» уступил «Лиллю», «Генгам» переиграл «Нант».

    Матч «Метц»«Лион» был прерван и затем отменен из-за беспорядков, устроенных фанатами.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 16-й тур

    Анжер – Лорьян – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Марво, 23; 1:1 – Дидиу, 26 (с пенальти); 2:1 – Ндойе, 58; 2:2 – Варис, 66.

    Бордо – Лилль – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Де Превилль, 44.

    Генгам – Нант – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бриан, 22; 2:0 – Салибур, 63.

    Удаления: нет – Томассон, 72.

    Монако – Бастия – 5:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Лоттен, 10; 2:0 – Лема, 67; 3:0 – Фалькао, 68; 4:0 – Фалькао, 73; 5:0 – Каррийьо, 79.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.12.2016 23:51
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +157

      MarkinInOcean 4 декабря 2016, 00:57

      Что за машина этот Монако? 49 мячей за 16 игр! В прошлом году за весь сезон было 57 забитых, а в этом еще первый круг не закончился!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 