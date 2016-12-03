Уткин считает, что чемпионату России не нужен «Урал»

Известный футбольный телекомментатор Василий Уткин после матча 17-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Уралом» раскритиковал игру екатеринбургского клуба. Напомним, в данной встрече «шмели» потерпели крупное поражение со счетом 0:4.

«Зачем «Урал» чемпионату? Как много разных причин не играть всерьез знает эта команда: долги, другие долги, близость отпуска, выход из отпуска...», – написал Уткин на своей странице в Twitter.

Отметим, что ранее команда подозревалась в сдаче матча, когда проиграла «Тереку» в рамках 12-го тура РФПЛ (1:4).