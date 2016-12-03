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Уткин считает, что чемпионату России не нужен «Урал»

3 декабря 2016, 21:03
33

Известный футбольный телекомментатор Василий Уткин после матча 17-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Уралом» раскритиковал игру екатеринбургского клуба. Напомним, в данной встрече «шмели» потерпели крупное поражение со счетом 0:4.

«Зачем «Урал» чемпионату? Как много разных причин не играть всерьез знает эта команда: долги, другие долги, близость отпуска, выход из отпуска...», – написал Уткин на своей странице в Twitter.

Отметим, что ранее команда подозревалась в сдаче матча, когда проиграла «Тереку» в рамках 12-го тура РФПЛ (1:4).

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Урал Уткин Василий
Комментарии (33)
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MEHROJ ЗЕНИТ
1480788760
А уткин знает что его мнение не кому не интересует
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mihail200606
1480789035
Уткин кому то нужен?
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ttter
1480789118
Команда очень странная и это мягко сказано.
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ДЖУZ
1480790357
короче всем проигрывает крупно, это нормально, Тереку проиграл это сдача)))), мрази
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mab1011
1480791820
И Спартак тоже?-он Самаре тоже 0:4 проиграл.
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Par Mezan
1480793107
Если так рассуждать, - то футбол вообще не нужен...Ведь РФ - нефутбольная страна, все поголовно - от заворотного пацана, до тренера - сидят на допинге. Кругом коррупция и гниль... С-сука, дайте мне этих сраных продажных комментаторов и аналитиков- либерасов, гадящих на наш спорт, хоть за горло подержать!...Подонки...
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Joko21
1480793464
мне кажется или за последние пару дней уж очень много "умозаключений" от этого фрукта?
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neofizer
1480796716
зачем Уткину есть?!массивен-то...
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alp
1480800141
кому то нужно мнение безработного толстого васятки?
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Zeff
1480801263
Без Уткина, наш чемпионат прекрасно обойдётся!
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