Агуэро может быть дисквалифицирован на четыре матча за грубый фол на Луисе

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может быть дисквалифицирован на четыре встречи за фол на защитнике «Челси» Давиде Луисе в матче 14-го тура АПЛ. Напомним, форвард на скорости въехал прямыми ногами в бразильца и получил за это красную карточку.

Отметим, что за подобное поведение предусмотрена стандартная дисквалификация в виде трех матчей, однако в случае с аргентинцем она может быть увеличена еще на одну игру в связи с тем, что он уже был аналогично наказан за удар локтем защитника «Вест Хэма» Уинстона Рида.