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    Натхо считает, что матч с «Уралом» будет сложным для ЦСКА

    Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился ожиданиями от матча 17-го тура РФПЛ против «Урала». Напомним, встреча состоится 3 декабря в 14:00 по московскому времени.

    «С такими командами интересно мериться силами, они совсем не обязательно стоят все девяносто минут у своих ворот, а, наоборот, пытаются развивать атаки. В отношении предстоящего поединка скажу кратко: легко нам не будет, но если покажем все, на что способны, уверен, мы выиграем этот матч. Очень важно подарить армейским фанатам победу над «Уралом», ведь они были с нами все это трудное время, не отворачивались от команды, когда не было хороших результатов», – сказал Натхо.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    02.12.2016 16:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +300

      Zeff 3 декабря 2016, 02:34

      Придуриваете, небось порешали уже всё. 1:0, а Игорьку сухарь очередной, рекордный!

      0
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      Рейтинг: +2113

      prtcs 2 декабря 2016, 19:31

      Легкой прогулки не будет.

      -1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > prtcs 2 декабря 2016, 19:36

      гуляют в парке или еще где...а эти слова повторяются всеми!!! даже перед фнл....придумали бы че другое...достало однотипное..правду в глаза говорить надо бы..как есть!

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 2 декабря 2016, 19:12

      ну дак..кого не спроси..и какая бы была команда..все автоматом- это сильная команда.или будет непросто ..гнилая дипломатия..

      1
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      Рейтинг: +2510

      ALEX ML 2 декабря 2016, 19:01

      Было бы желание

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 2 декабря 2016, 16:59

      надо брать реванш за обидно поражение дома в компенсированное время!!!

      2
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