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    Орлов назвал трех главных костоломов РФПЛ

    Комментатор Геннадий Орлов затронул тему грубости игроков РФПЛ. По мнению известного ведущего футбольных трансляций, в отечественном чемпионате можно выделить трех игроков, которых можно считать костоломами.

    «У нас есть три игрока-костолома – Гацкан, Гарсия и Вернблум. Все трое играют на позиции опорного полузащитника. Их задача – бороться за мяч, пугать соперника. Помню, когда Вернблум только пришел, «Зенит» играл с ЦСКА. Я тогда сразу сказал: «Здравствуйте, товарищ костолом!». Бабаев, Слуцкий, руководители клуба говорили: «Нет, это просто жесткий игрок». Но практика показала, что он костолом. Хотя, наверное, такие тоже нужны в футболе», – заявил Орлов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    01.12.2016 18:46
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +14

      petrovb 2 декабря 2016, 11:22

      Забыли Тарасова из Локомотива.

      1
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 2 декабря 2016, 10:28

      раньше ещё ВЕЛЛИТОН БЫЛ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 2 декабря 2016, 10:21

      Для чего нужны костоломы?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 2 декабря 2016, 10:04

      это на хоккейный манер Тафгаи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 2 декабря 2016, 09:41

      Смотришь футбол,от комментариев Орлова и Уткина спать клонит,а Арустамян морда армянская с противным голосом,их уволить из за неприязни!!!!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4994

      neveldomha 2 декабря 2016, 09:24

      Вермблюм - ноголом, Гарсия - носолом.

      0
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      Рейтинг: +2336

      den161 2 декабря 2016, 09:16

      Гена, а хави гарсия? забыл? или в своем огороде ничего не видно?

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      Рейтинг: +345

      Totti11 2 декабря 2016, 08:22

      Гацкан хотя бы голы забивает и голевые передачи раздаёт, а остальные личности узкой специализации!

      1
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      Рейтинг: +1297

      compka 2 декабря 2016, 01:08

      Вернблуму очень часто сходит с рук, например в игре против Ростова в Москве.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 1 декабря 2016, 21:28

      Кому они кости сломали? Да, жесткие игроки! Травмы более тяжелые получали игроки не в стыках с ними! А половина карточек они получили за "отличный" артистизм некоторых соперников! За такое оскорбление без фактов могут и в суд потянуть, если есть самолюбие и они это "чтиво" читают!

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