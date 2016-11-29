Боккетти не согласен на зарплату, предлагаемую «Спартаком» по новому контракту

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккети не желает принимать условия нового контракта, предлагаемого руководством клуба. Текущее соглашение 29-летнего игрока рассчитано до окончания нынешнего сезона, и стороны заинтересованы в том, чтобы продолжить сотрудничество. Однако при этом красно-белые настаивают на значительном уменьшении зарплаты итальянца с 2,7 до 1,4 миллиона евро без учета различных бонусов.

Отметим, сегодня в турецких СМИ появилась информация, что ввиду сложившейся ситуации Боккетти намерен принять предложение «Галатасарая» и переехать в Стамбул уже в январе.

В текущем розыгрыше РФПЛ на счету Боккетти 11 матчей и один забитый мяч.