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  • Боккетти не согласен на зарплату, предлагаемую «Спартаком» по новому контракту

Боккетти не согласен на зарплату, предлагаемую «Спартаком» по новому контракту

29 ноября 2016, 17:46
26

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккети не желает принимать условия нового контракта, предлагаемого руководством клуба. Текущее соглашение 29-летнего игрока рассчитано до окончания нынешнего сезона, и стороны заинтересованы в том, чтобы продолжить сотрудничество. Однако при этом красно-белые настаивают на значительном уменьшении зарплаты итальянца с 2,7 до 1,4 миллиона евро без учета различных бонусов.

Отметим, сегодня в турецких СМИ появилась информация, что ввиду сложившейся ситуации Боккетти намерен принять предложение «Галатасарая» и переехать в Стамбул уже в январе.

В текущем розыгрыше РФПЛ на счету Боккетти 11 матчей и один забитый мяч.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Боккетти Сальваторе
Комментарии (26)
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oyabun
1480432079
Я чего то не понимаю. По факту он самый лучший и надежный ЦЗ сейчас в Спартаке. Зачем рубить сук на котором сидишь? Я еще понимаю если бы тренера не устраивала его игра. Так вроде жалоб на него не было. И наоборот неоднократно входил в символические сборные по итогом туров первого круга. Неужели нельзя найти взаимоприемлемое соглашение по ЗП? Понимаю, что получал он черезчур много по уровню других в команде, но если уйдет, то кто на его место? Чтобы не менее, а лучше более квалифицированный. Старинная русская забава - искать приключения на собственную ж...
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leonard1984
1480432792
Я полностью не согласен с руководством "Спартака", команда пропустила меньше всех и вроде надо поощерять, а тут все наоборот. Да и лишняя нервотрепка сейчас не нужна.
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Супермачо
1480432894
Печально! Кто будет играть основным ЦЗ? И это в то время, когда движемся к чемпионству. Уж лучше бы тогда Самедова не брали, если денег нет. Полузащита укомплектована куда лучше чем линия обороны или нападения. Тем не менее, усиливаем и подстраховываем не проблемные линии, а стабильные.
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ivanthebest
1480433160
Дать ЗП в 2 ляма, думаю это всех устроит. 2,7 это конечно, но и 1,4 это для такого игрока маловато...
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Диктор
1480434975
Надо искать компромисс.
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МВЮ
1480436728
Мало иди в сварщики там обещают.... да и только. Но надо всё обговорить и решить он не мало пользы принёс да и скандалов с ним не помню.
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dudarik
1480437951
Жаль,если уйдет
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alp
1480439724
ну ваще то это плевок в рожу - сотрудник работает, дает результат.. ему бы в пору просить повышения, вместо чего он получает понижение зп. обычно, так делают, чтобы чел сам ушел по собственному.
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за ЦСКА с 1980г
1480440753
так до весны все разбегутся..Кто потом чемпионом будет?
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Wertalet
1480440973
мне интересно почему автор не написал что дважды в этом сезоне Боккетти вытаскивал мячи из пустых ворот? А это на мой взгляд поважнее забитого им гола...
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