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    Корнеев покинет должность спортивного директора «Локомотива»

    Спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев уйдет с занимаемого поста до начала следующего года. В настоящее время между сторонами идут переговоры по поводу прекращения сотрудничества.

    Сообщается, что функции, которые выполнял Корнеев, будут возложены на недавно приступивших к работе в селекционном отделе Виктора Тищенко и Евгения Харлачева.

    Напомним, Корнеев был назначен на должность спортивного директора железнодорожников в августе нынешнего года. Официальных комментариев клуб пока не дает.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.11.2016 17:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +837

      eleng 30 ноября 2016, 06:51

      Игорь был супер игроком ЦСКА, помню его гол в манеже через себя. Просто в Локо тяжко сейчас.

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 29 ноября 2016, 22:33

      Теперь и в Локомотиве хаос похоже начинается. Тренеров меняют, руководство меняют, игроков неожиданно продавать начинают.

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 29 ноября 2016, 20:40

      как же надоела эта хрень

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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 29 ноября 2016, 18:55

      Сколько народу в штате ! Один уходит после длительных,многораундовых переговоров(!), а двое его попытаются заменить.Селекционный отдел.Они там,что,как Мичурин выращивают в пробирках футболистов?Где плоды Вашего изнурительного,вытянувшего все жилы у Корнеева,"труда"?А затёртого стула в кабинете Сёмина и оклада в 20000 для одного "селекционера" не достаточно? Если "селекционеру" оклад покажется маленьким,то пусть покатается сутки в электровозе ,построенном ещё при Брежневе.Дурь через час вытрясет !

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 29 ноября 2016, 18:14

      Интересно чем же вся эта котовасия закончится? Как то тревожно.......

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 29 ноября 2016, 17:50

      Не долго музыка играла, блин

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