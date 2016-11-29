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  • Мешкову доверено судить матч «Ростов» – «Зенит», игру «Спартак» – «Рубин» обслужит Вилков

Мешкову доверено судить матч «Ростов» – «Зенит», игру «Спартак» – «Рубин» обслужит Вилков

29 ноября 2016, 12:46
7

Арбитры получили назначения на матчи 17-го тура РФПЛ. Встречу лидера «Спартака» с «Рубином» будет обслуживать Михаил Вилков. На поединке между «Ростовом» и «Зенитом» будет работать бригада во главе с Виталием Мешковым.

ЦСКА – «Урал» – Алексей Сухой (Люберцы)

«Ростов» – «Зенит» – Виталий Мешков (Дмитров)

«Локомотив» – «Терек» – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

«Краснодар» – «Крылья Советов» – Евгений Турбин (Москва)

«Амкар» – «Оренбург» – Игорь Федотов (Москва)

«Уфа» – «Томь» – Алексей Матюнин (Москва)

«Спартак» – «Рубин» – Михаил Вилков (Нижний Новгород)

«Арсенал» – «Анжи» – Алексей Еськов (Москва)

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Зенит Ростов Локомотив Ахмат ЦСКА Урал Краснодар Крылья Советов Амкар-Пермь Оренбург Уфа Томь Арсенал Анжи Вилков Михаил Мешков Виталий
Комментарии (7)
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Каратель помойников
1480416756
футбольный Бог в этот раз должен быть на стороне ростова,за матч в питере
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veltrener
1480425697
не объясняя причины, меняют судью в игре зенит - уфа, ставят вилкова. многие согласились, что газпром стал суетиться и своего подсунул. в нашей стране это нормальная практика, этот судья сделает игру для зенита. Но то что этого же вилкова ставят на игру спартак - рубин, уже напрягает. Газпром решил не только своим помогать, но и Спартаку палки в колёса поставить. Похоже админ ресурс национального проекта заработал на полную катушку
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NNNN-4
1480440448
Мешкову ДОВЕРЕНО, а Вилков ОБСЛУЖИТ(!).
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Борз-95
1480484030
Пусть.
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