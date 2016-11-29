Мешкову доверено судить матч «Ростов» – «Зенит», игру «Спартак» – «Рубин» обслужит Вилков

Арбитры получили назначения на матчи 17-го тура РФПЛ. Встречу лидера «Спартака» с «Рубином» будет обслуживать Михаил Вилков. На поединке между «Ростовом» и «Зенитом» будет работать бригада во главе с Виталием Мешковым.

ЦСКА – «Урал» – Алексей Сухой (Люберцы)

«Ростов» – «Зенит» – Виталий Мешков (Дмитров)

«Локомотив» – «Терек» – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

«Краснодар» – «Крылья Советов» – Евгений Турбин (Москва)

«Амкар» – «Оренбург» – Игорь Федотов (Москва)

«Уфа» – «Томь» – Алексей Матюнин (Москва)

«Спартак» – «Рубин» – Михаил Вилков (Нижний Новгород)

«Арсенал» – «Анжи» – Алексей Еськов (Москва)