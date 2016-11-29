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    Форвард «Урала» Чантурия пропустит до шести месяцев из-за травмы

    Нападающий «Урала» Георгий Чантурия выбыл на длительный срок из-за травы, которую он получил в матче 15-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Напомним, что в игре с железнодорожниками грузинский форвард покинул поле на носилках.

    В ходе медицинского обследования выяснилось, что у футболиста повреждение связок коленного сустав. В ближайшее время ему будет проведена операция. По предварительной информации, восстановление может занять до шести месяцев.

    В нынешнем сезоне РФПЛ Чантурия провел 12 матчей, забив два гола и сделав одну результативную передачу.

    Источник: ФК «Урал»

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    29.11.2016 09:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1163

      Karpathian 30 ноября 2016, 13:57

      Жалко Георгия, хорошо играть начал...

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      Рейтинг: +249

      Alek7183 29 ноября 2016, 17:42

      Ну вот, вроде неплохо играл, там вроде ивуарийцев брали может их применить.

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