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    Мутко: «Спартак» сегодня в порядке, он добавил»

    Президент РФС Виталий Мутко подвел итоги первого круга РФПЛ. По мнению функционера, лидер чемпионата «Спартак» улучшил свою игру, а идущий на втором месте «Зенит» еще не сказал своего слова.

    «У нас получается, что мы не можем подводить итоги первого круга, у нас еще игры. Климат, погода – надо думать об этом. Чемпионат интересный, думаю, впереди еще вся борьба. Мы видим, что у нас есть явные лидеры в футболе. Подтверждают класс те команды, которые играют в Европе, и «Спартак» сегодня в порядке, он добавил. Это хорошо, повышает конкуренцию и зрительский интерес. «Зенит», думаю, еще своего слова не сказал, команда мощно укомплектована.

    «Краснодар» на хорошем уровне, думаю, как и ЦСКА, несмотря на не такую длинную скамейку, но мы видим по играм, что очень неплохо готова команда, просто, может быть, ресурса немножко не хватает человеческого. «Ростов» доказывает, что неслучайно были победы в прошлом году. Чемпионат очень интересный, надеюсь, что такой же второй круг будет», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    28.11.2016 23:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 29 ноября 2016, 09:13

      Непонятны решения В.В.Путина, увольняет руководителей правительства и
      их замов за то, что они устроились на вторую работу в РАН РФ. А вот Мудко
      он назначает ещё вице-премьером РФ и оставляет на посту Президента РФС . Дополнительно его ещё назначают руководителем комитета в ФИФА. Одним
      можно "работать" (числиться) на трёх местах, а другим на двух нельзя.
      Действительно, нужно, именно, работать по совести на одном месте.

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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 29 ноября 2016, 00:26

      Судьи им добавляют ......................

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      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 29 ноября 2016, 00:02

      Спартак все в твоих руках..

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