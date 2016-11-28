Мутко: «Спартак» сегодня в порядке, он добавил»

Непонятны решения В.В.Путина, увольняет руководителей правительства и
их замов за то, что они устроились на вторую работу в РАН РФ. А вот Мудко
он назначает ещё вице-премьером РФ и оставляет на посту Президента РФС . Дополнительно его ещё назначают руководителем комитета в ФИФА. Одним
можно "работать" (числиться) на трёх местах, а другим на двух нельзя.
Действительно, нужно, именно, работать по совести на одном месте.
Президент РФС Виталий Мутко подвел итоги первого круга РФПЛ. По мнению функционера, лидер чемпионата «Спартак» улучшил свою игру, а идущий на втором месте «Зенит» еще не сказал своего слова.
«У нас получается, что мы не можем подводить итоги первого круга, у нас еще игры. Климат, погода – надо думать об этом. Чемпионат интересный, думаю, впереди еще вся борьба. Мы видим, что у нас есть явные лидеры в футболе. Подтверждают класс те команды, которые играют в Европе, и «Спартак» сегодня в порядке, он добавил. Это хорошо, повышает конкуренцию и зрительский интерес. «Зенит», думаю, еще своего слова не сказал, команда мощно укомплектована.
«Краснодар» на хорошем уровне, думаю, как и ЦСКА, несмотря на не такую длинную скамейку, но мы видим по играм, что очень неплохо готова команда, просто, может быть, ресурса немножко не хватает человеческого. «Ростов» доказывает, что неслучайно были победы в прошлом году. Чемпионат очень интересный, надеюсь, что такой же второй круг будет», – сказал Мутко.