Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Спортивный директор ПСВ: «У Гвардиолы большие планы на Зинченко»

    Спортивный директор ПСВ Марсель Брандс заявил, что полузащитник Александр Зинченко, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», будет выступать в аренде в голландском клубе два года.

    «Зинченко уже хорошо адаптировался и находится в прекрасной форме. Можно смело считать, что он родился в Голландии, а не на Украине. Его стиль игры похож на стиль Давида Силвы и Кевина Де Брюйне. ПСВ в свое время пытался купить Зинченко у «Уфы», но у нас не получилось. Мы договорились с «Ман Сити», что Зинченко будет играть у нас два сезона, чтобы созреть. В Англии он пока не получает разрешения на работу. Гвардиола возлагает на него большие надежды и планы», – цитирует Брандса AD.

    На счету украинского хавбека шесть матчей и одна голевая передача в чемпионате Голландии.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.11.2016 23:19
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +38

      egordonbass 29 ноября 2016, 17:54

      через год максимум про него забудут

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Mainstream One 29 ноября 2016, 01:09

      Не только стиль игры на Де Брюйне похож, ну и внешность чем то напоминает!

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11