Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Тег Хаг заявил о своей успешности на фоне 13-го места «Манчестер Юнайтед»

    Тег Хаг заявил о своей успешности на фоне 13-го места «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг напомнил о своих успехах.

    • «МЮ» идет в АПЛ 13-м.
    • В последнем туре манчестерцы уступили дома «Тоттенхэму» (0:3).

    «За свою карьеру я доказал, что всегда буду побеждать. За последние шесть лет я завоевал восемь трофеев.

    У нас хороший потенциал игроков, поэтому, как только он будет реализован, мы будем двигаться вперед, и я уверен, что мы достигнем целей, которые поставили перед собой на этот сезон. Имею в виду трофеи», – сказал тен Хаг.

    • Нидерландец в «МЮ» 2 года.

    Новости по теме
    «Порту» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз на точный счет матча – 3 октября 2024 года
    10 лучших игроков «Манчестер Юнайтед» в 21-м веке по версии Goal – есть экс-спартаковец 1
    Экс-помощник тен Хага рассказал о конфликте тренера с Роналду в «МЮ» 1
    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2024 18:03
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Benifacto
    1727883491
    клоун, успешно только контракт подписал...ша вышвырнут еще бабок прилипнет что можно не работать вообще....
    Ответить
    Александр.Т.
    1727886368
    Шарлатан как и тот немец Рагник или как там его
    Ответить
    САНЁК17
    1727888801
    Разве он с мю завоевал трофеи? Когда?
    Ответить
    111ax
    1727889097
    просто клоун хаг
    Ответить
    mutabor0992
    1727894150
    Походу и этот чудик пример с переводчика(Моуриньо) берет!Как победили-так я,а как обкотяшились-так они!
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+