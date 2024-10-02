Тег Хаг заявил о своей успешности на фоне 13-го места «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг напомнил о своих успехах.

«МЮ» идет в АПЛ 13-м.

В последнем туре манчестерцы уступили дома «Тоттенхэму» (0:3).

«За свою карьеру я доказал, что всегда буду побеждать. За последние шесть лет я завоевал восемь трофеев.

У нас хороший потенциал игроков, поэтому, как только он будет реализован, мы будем двигаться вперед, и я уверен, что мы достигнем целей, которые поставили перед собой на этот сезон. Имею в виду трофеи», – сказал тен Хаг.