«Не трогай моего негра»: девушка Промеса выступила с угрозой в адрес матери его дочери

Мария Кулешова, мать дочери экс-спартаковца Квиеси Промеса, рассказала об угрозах от нынешней девушки игрока Табаты Робинсон.

«Конечно, я знаю Табату. Да, она хорошенькая. Как я могу не знать, если она мне угрожала? Она со мной разбиралась. До этого я ее не знала.

Как она мне угрожала? На американском сленге: «Don’t touch my nigger» [«Не трогай моего негра»]». Она звонила мне, писала.

Я была в полной уверенности, что я единственная у Промеса. Считала нас счастливой семьей», – сказала Кулешова на ютуб-канале «Алена, блин!».