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    • «Не трогай моего негра»: девушка Промеса выступила с угрозой в адрес матери его дочери

    «Не трогай моего негра»: девушка Промеса выступила с угрозой в адрес матери его дочери

    Мария Кулешова, мать дочери экс-спартаковца Квиеси Промеса, рассказала об угрозах от нынешней девушки игрока Табаты Робинсон.

    «Конечно, я знаю Табату. Да, она хорошенькая. Как я могу не знать, если она мне угрожала? Она со мной разбиралась. До этого я ее не знала.

    Как она мне угрожала? На американском сленге: «Don’t touch my nigger» [«Не трогай моего негра»]». Она звонила мне, писала.

    Я была в полной уверенности, что я единственная у Промеса. Считала нас счастливой семьей», – сказала Кулешова на ютуб-канале «Алена, блин!».

    • Также у Промеса есть четверо детей от другой девушки.
    • 32-летний Промес зимой был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены добиваться экстрадиции футболиста.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:23
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    Комментарии (13)
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    qwertyйцукен
    1728048381
    что я единственная у Промеса....у Промеса есть четверо детей от другой девушки.==== Женщин Промес не признавал.Его интересовали только девушки.
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    The only one
    1728048434
    он ещё с десяток наштампует. этой кукушке всё пофиг. и всх бросит.
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    Интерес
    1728048717
    Рожают для Промеса ,делают гименопластику-и снова невинные девушки.
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    ...уефан
    1728049221
    ..."И шо бы тихо мне тут!"(с)...
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    FWSPM
    1728049449
    Как это мило))
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