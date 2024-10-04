«Не трогай моего негра»: девушка Промеса выступила с угрозой в адрес матери его дочери

Мария Кулешова, мать дочери экс-спартаковца Квиеси Промеса, рассказала об угрозах от нынешней девушки игрока Табаты Робинсон.
«Конечно, я знаю Табату. Да, она хорошенькая. Как я могу не знать, если она мне угрожала? Она со мной разбиралась. До этого я ее не знала.
Как она мне угрожала? На американском сленге: «Don’t touch my nigger» [«Не трогай моего негра»]». Она звонила мне, писала.
Я была в полной уверенности, что я единственная у Промеса. Считала нас счастливой семьей», – сказала Кулешова на ютуб-канале «Алена, блин!».
- Также у Промеса есть четверо детей от другой девушки.
- 32-летний Промес зимой был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены добиваться экстрадиции футболиста.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.