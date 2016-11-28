Уткин: «Драка Лодыгина с Кержом? Один не попал, но другой все равно пропустил»

Бывший футбольный комментатор телеканала «Матч ТВ» Василий Уткин заявил, что не верит в драку между игроками «Зенита» Артемом Дзюбой и Юрием Лодыгиным.

«Не могло быть никакой драки в Зените, вы че. Чтоб Артем Дзюба – и подрался? Не верю! (С) Тут, простите, яйца нужны, тут длинного языка мало», – написал Уткин в Twitter.

Напомним, что сразу после завершения матча 15-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Зенит» (1:2) появилась информация о драке между Дзюбой и Лодыгиным в раздевалке команды.

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