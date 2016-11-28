Лига 1. Дубль Кавани принес «ПСЖ» победу над «Лионом», в составе которого забил Вальбуэна

В поединке 14-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» на выезде нанес поражение «Лиону» – 2:1. В составе парижан дубль оформил нападающий Эдинсон Кавани. У гостей единственный мяч забил полузащитник Матье Вальбуэна.

После этой победы команда Унаи Эмери занимает третью строчку в турнирной таблице, имея на своем счету 32 балла. Хозяева располагаются на седьмом месте, в их активе 22 очка.

Чемпионат Франции. Лига 1. 14-й тур

Лион – ПСЖ – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Кавани, 30 (с пенальти); 1:1 – Вальбуэна, 48; 1:2 – Кавани, 81.

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