Шалимов: «Окриашвили даже на тренировках не попадал так, как сегодня»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал результат матча 15-го тура Премьер-лиги против «Зенита» (2:1).



«Старались играть в свою игру – в середине поля играть быстро и выходить в контратаки. Многое получалось сегодня. Наверное, сегодня случилось чудо. С другой стороны, поведя 1:0, они победу упустили. Будем наслаждаться этой победой. Окриашвили? Грузинские футболисты всегда были техничными, от них можно этого ожидать. Он это и на тренировках иногда делал. Правда, не попадал так, как попал сегодня», – заявил Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».