Кака уйдет из «Орландо Сити» через год

Полузащитник «Орландо Сити» Кака объявил о том, что следующий сезон в составе команды будет для него последним. У бразильца в декабре 2017 года заканчивается контракт с клубом. Стороны приняли решение его не продлевать.

«Следующий году будет для меня последним в «Орландо». Возможно, я вернусь в Бразилию. Если это произойдет, то буду вступать за «Сан-Пауло», – заявил Кака.

Кака перешел в «Орландо» в 2014 году. Всего в составе команды он провел 54 матча, в которых забил 19 мячей.