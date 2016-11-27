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Кака уйдет из «Орландо Сити» через год

27 ноября 2016, 20:46
2

Полузащитник «Орландо Сити» Кака объявил о том, что следующий сезон в составе команды будет для него последним. У бразильца в декабре 2017 года заканчивается контракт с клубом. Стороны приняли решение его не продлевать.

«Следующий году будет для меня последним в «Орландо». Возможно, я вернусь в Бразилию. Если это произойдет, то буду вступать за «Сан-Пауло», – заявил Кака.

Кака перешел в «Орландо» в 2014 году. Всего в составе команды он провел 54 матча, в которых забил 19 мячей.

Источник: Foxsports.com
США. МЛС Орландо Сити Кака
Комментарии (2)
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zarsm
1480268980
Как :D
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Обер-КанцлерЪ
1480269353
Да они в слове из трёх букв четыре ошибки могут сделать, горе-редакторы! Даже сами заголовки своих новостей не читают!
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