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    Вице-президент «Терека» заподозрил Мешкова в заказном судействе в матче со «Спартаком»

    Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов выразил сомнение в объективности работы судьи Виталия Мешкова в матче 15-го тура против «Спартака» (0:1).

    «Игра получилась очень зрелищной. Во втором тайме «Терек» имел огромное преимущество. «Спартак» забил со стандарта, одна ошибка решила судьбу матча, но не только она.

    Я говорю о безобразном судействе Мешкова. Арбитр позволял «Спартаку» делать все. Много раз закрывал глаза на нарушения, никак не реагировал на то, что игроки красно-белых тянули время. Не понимаю такого подхода.

    Думаю, судейство было заказное. Обращаться никуда не будем – какой смысл? И так приезжала целая бригада во главе с Будогосским. Не знаю, с чем это связано», – сказал Алханов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.11.2016 21:53
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    Комментарии59
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      Рейтинг: +176

      chegaev88 27 ноября 2016, 14:15

      Как самим ПО ЗАКАЗУ УРАЛ долг не так давно вернул - это нормально.

      1
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      Рейтинг: +191

      bafor 27 ноября 2016, 07:34

      Пошел в ж этот Терек. Команда пакостная. Ещё и ноют.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6335

      Добрый Бобер 27 ноября 2016, 06:53

      Мешков в спешке устанавливает дома систему автоматического пожаротушения.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      бочаров 27 ноября 2016, 06:38

      Вы тут пишите что грубо играют время тянут и.т.д. ВЫ посмотрите АПЛ там ещё жёще.

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 27 ноября 2016, 06:02

      Я бы очень удивился, если после домашнего проигрыша от руководства Терека ничего не полезло. Там же все обязаны сдуться.

      4
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      Рейтинг: +350

      zadira56 27 ноября 2016, 05:50

      "Мешкова с говном" давно пора гнать из футбола!

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 27 ноября 2016, 02:42

      Что-то новенькое, что-бы в Грозном судья преднамеренно свистел не в пользу хозяев?Да ему за это полагалось бы ЗВЕЗДУ ГЕРОЯ дать , может быть и посмертно.

      3
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      Рейтинг: +33

      ANB RUS 27 ноября 2016, 01:11

      Смешно читать коменты про судью! Вам бы б*я жаловаться друзья?!

      -1
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      Рейтинг: +195

      Colonist > ANB RUS 27 ноября 2016, 13:07

      Плюсую! случайно нажал минус.

      0
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      Рейтинг: +2

      TimurT 27 ноября 2016, 00:37

      Скажу вам честно, судья сегодня сфистел в пользу спартака! Я поздравляю красно-белых, желаю им стать чемпионом но правда козел в желтой майке закрывал глаза на нарушения спартака

      0
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      Рейтинг: +201

      МасСуд 27 ноября 2016, 00:32

      Некоторым свиньям стоит посмотреть фол когда дали первую желтую свиньям.... там уверенная красная была, но продажный козел тока горчишник дал.... пляшите от этого момента

      -2
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      Рейтинг: +154

      SnoopiDu > МасСуд 27 ноября 2016, 01:58

      ТАМ КОМБАРОВ НАБЕГАЛ СВЕРХУ!!!! Кутепов не был последним защитником он был на одной линии с Комбаровым только Комбаров был сверху и еще поспорь со мной, что он в скорости на 10 минуте матча уступил бы Балаю! Комбар наперерез Балаю бы выбежал, что он и делал, так, что красной карточке по правилам не была дана.

      1
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      Рейтинг: +201

      ajoq > МасСуд 27 ноября 2016, 10:58

      А когда Балай Комбарову сзади жёстко въехал в концовке встречи? Просто так, потому что заведён был. Не красная разве? Получил-то желтую в итоге

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