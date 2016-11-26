Бушманов: «После разгрома «Факела» игроки «Спартака-2» думали, что смогут не напрягаясь победить «Шинник»

Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов подвел итоги матча 24-го тура ФНЛ с «Шинником» (1:2). Специалист отметил, что разгромная победа над «Факелом» (4:0) в прошлой игре помешала футболистам его команды должным образом настроиться на игру.

«Сегодняшний матч закончился закономерно. Выиграла команда, которая больше хотела победить. У нас в составе молодые ребята, они только набираются футбольного и жизненного опыта. Возможно, они неправильно восприняли победу в прошлом туре, посчитали, что можно в половину силы обыграть «Шинник», но так не бывает. Это сложный турнир для молодых ребят, но очень полезный в плане опыта.

Разберем игру, сделаем правильный вывод. За отрезок, который сейчас закончился, ребята показали зрелищный, красивый и качественных футбол в некоторых матчах. Убежден, весной каждый из игроков будет еще сильнее, потому что опыт приобретается и переваривается за зиму.

Сейчас у нас на Кипр поедут девять человек из «Спартака-2». После этого группа ребят еще будет играть за «молодежку». Затем мы уходим в отпуск и собираемся только в январе. Кто поедет на сборы и за какую команду, пока сказать не могу – это определится чуть позже», – сказал Бушманов.