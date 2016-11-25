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    Черчесов: «Непонятно, кто будет в какой форме на Кубке конфедераций»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне жеребьевки Кубка конфедераций-2017 поделился мнением об участниках турнира.

    «Понятно, что мы в первой группе и кто-то из тройки: Германия, Португалия, Чили нам попадется. Стиль игры Австралии и Новой Зеландии немного отличается. Мексика чем-то похожа на Чили.

    Непонятно, кто будет в какой форме. У кого какой состав будет на тот момент. Германия – это вывеска. Это стабильный боец. В этом плане они фавориты. Самую слабую команду не назову. Австралию я давно не видел. Общался недавно с Марком Шварцером, он был моим дублером в «Динамо» (Дрезден), но тему сборной не поднимали.

    Какая группа лучше? А кто проще? Чемпион мира, Европы, Южной Америки. Все команды наполнены хорошими игроками. Все будет зависеть от формы.

    Я переписывался с Левом, но его пока нет. Жду. Стадион ЦСКА будет базой сборной? Откуда вы это взяли?» – сказал Черчесов.

    Напомним, жеребьевка Кубка конфедераций-2017 состоится в субботу, 26 ноября, в Казани.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.11.2016 19:45
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +288

      Cнег 26 ноября 2016, 18:59

      Сдавай, уже, пост Бикеичу, ты опять ношу не по силам взял...

      0
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 26 ноября 2016, 02:05

      Кто кому вопросы задавал?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      Камасутра 26 ноября 2016, 01:42

      непонятно, кто будет в какой форме и какого цвета)

      0
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 25 ноября 2016, 22:53

      Какая разница Черчесову кто в какой форме будет? Он опустил сборную России на 55-е место. Столь же слабых команд на КК будет ровно одна - Австралия.

      0
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      Рейтинг: +1406

      DemSerg 25 ноября 2016, 21:03

      Ого, Саламыч походу не может в форме разобраться. Где свои, где чужие.

      1
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      Рейтинг: +18258

      ilichkadr 25 ноября 2016, 21:03

      Да..........форма (майки, трусы. бутсы.........) это главное. Стас, не тешь себя иллюзиями и готовься, что приедут чемпион мира, Европы, Южной Америки, Азии, Океании, Африки. Не переживай, форма будет соответствующая. Надерут задницу по первое число, так что готовь сборную...............

      2
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      Рейтинг: +6123

      subbotaspartak 25 ноября 2016, 20:49

      Ретро ведь, сказали будет форма,
      Теперь это догма.

      0
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      Рейтинг: +26

      robocop 25 ноября 2016, 20:14

      Никакая форма Вам не поможет.Что не скажешь что бы подольше бабки не хилые рубить.И так до чемпа. Там обоср.ся.А потом в "8-16" будет распинаться про тактику...А Карера пришел и показал русским недоумкам ,как надо создавать КОМАНДУ,даже из средних игроков.И где теперь спартаковские поцреоты?!

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос > robocop 25 ноября 2016, 20:35

      не надо так про русских тренеров,среди них есть которым Каррера в пупок не дышит,пусть со СПАРТАКОМ сначало медали возьмет

      2
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      Рейтинг: +2288

      Бриг > товрос 25 ноября 2016, 21:55

      Считай, уже... Какие-то возьмет.

      -1
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат > товрос 25 ноября 2016, 22:55

      Каррера в пупок? А, понял, вы Бердыева русским тренером считаете.

      0
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      Рейтинг: +16

      indie_jesus > Вомбат 26 ноября 2016, 04:34

      Это какое-то групповое помешательство, некоторые вообще считают Ростов за российскую команду!!!!

      0
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      Рейтинг: +1551

      Алекс_987 25 ноября 2016, 20:11

      "Самую слабую команду не назову" - Ну и ладно. Мы знаем)

      -1
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      Рейтинг: +20

      Li_KiM_JuuS 25 ноября 2016, 19:50

      Да как обычно - в деревянной форме!

      3
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