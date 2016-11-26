РФПЛ. «Локомотив» на последних минутах упустил победу над «Уралом»

В матче 15-го тура РФПЛ «Локомотив» у себя дома упустил победу над «Уралом» – 1:1. «Шмелей» от поражения спас гол Артема Фидлера.

Таким образом, московский клуб набрал 17 очков и остался на 11-й позиции в турнирной таблице. «Урал», имеющий в активе 11 баллов, находится на 13-м месте.

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Пейчинович, 86; 1:1 – Фидлер, 90+2.

Локомотив: Гилерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, В. Денисов, И. Денисов, Фернандеш (Михалик, 90), Ал. Миранчук (Шкулетич, 75), Самедов, Касаев (Галаджан, 59), Майкон.

Урал: Заболотный, Динга, Данцев, Кулаков, Фонтанелло, Фидлер, Павленко, Чантурия (Хозин, 59), Ставпец (Коробов, 46), Павлюченко, Лунгу.

Предупреждения: Чорлука, 44; В. Денисов, 51 – Ставпец, 8; Павленко, 43.

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