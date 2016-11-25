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    Семин: «Локомотив» занимает первое место в России по упущенным воспитанникам»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сожалеет, что клуб идет на первом месте по ушедшим в другие команды воспитанникам школы железнодорожников.

    «При мне ли Кокорин ушел из «Локомотива»? Он тогда был в школе. И его переход в «Динамо» не вина клуба. А вот то, что в других коллективах оказались Оздоев, Полоз, Жемалетдинов, Дьяков, – серьезный просчет. Останься они – и вместе с Миранчуками, Бариновым составили бы очень приличную компанию! Можно было бы из своих воспитанников набрать почти целую команду.

    «Локомотив» упускает много ребят из своей школы. Печально, но по этому показателю занимаем первое место в России. Не всегда удается юных у себя оставить. И в этом большую роль играют агенты. Считаю, молодые футболисты не совсем себе принадлежат. А они должны думать своей головой.

    17–18 лет? Ну и что? Уже пора принимать решение, где выступать. А то многие ушли из «Локомотива» благодаря решениям своих агентов. Но что касается потолка зарплат, то я против. Должна быть нормальная конкуренция во всем. Каждый клуб сам решает, сколько он платит своим игрокам. Есть у меня рубль, вот на него и надо жить», – считает Семин.

    После 14-ти туров «Локомотив» занимает 11-ю строчку турнирной таблицы российской Премьер-лиги.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.11.2016 11:06
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +27

      Red_Green 1991 26 ноября 2016, 10:34

      Еще про Аршака Коряна не упомянул... тоже парень талантливый.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3023

      Nesterenko 25 ноября 2016, 13:33

      Горькая правда!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      akku 25 ноября 2016, 13:26

      Кто-то теряет, а кто-то находит.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 25 ноября 2016, 12:27

      Локомотив всю жизнь собирает тех, кого успешно проебал Спартак.

      2
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Тraumtanzеr 25 ноября 2016, 14:18

      А примеры есть?

      0
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > vladimir-7 25 ноября 2016, 14:56

      Цымбаларь, Евсеев, Сычев, Шишкин, Самедов, Павлюченко. Мне продолжать?

      0
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      ...
      Рейтинг: +304

      Антисемит > Тraumtanzеr 26 ноября 2016, 15:40

      из всех перечисленных тобою игроков, только Самедов - воспитанник Спартака. Хоть бы проверил себя, прежде чем позориться...

      -1
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      Рейтинг: +46

      electroguide 25 ноября 2016, 12:07

      да все потому, что локо ставит высокие цели и молодежь не играет в составе, а выстреливают они как раз не в сильных клубах, где набирают игровую практику.... поэтому это не упущенные воспитанники, а не нужные на тот момент, а поиграв в основе более слабого клуба и набравшись практики мы вдруг вспоминать начинаем, нет Палыч вы себе явно противоречите!!!

      0
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      Рейтинг: +310

      iluha1907 25 ноября 2016, 11:24

      Но вот только когда в атаке одни бревна Палыч все равно не ставит молодежь (хуже чем Хенти и Шкулетич точно не сыграли бы)

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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > iluha1907 25 ноября 2016, 11:30

      Точно ... получается сам себе противоречит! Что в данный момент мешает взять людей из дубля и попробовать? вдруг выстрелят ...

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > KalterJax 25 ноября 2016, 14:20

      Опасное положение в турнирной таблице.

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