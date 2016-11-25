Бузникин назвал еврокубковый сезон «Ростова» чудом

Бывший футболист сборной России Максим Бузникин дал оценку тому, как «Ростов» проводит свой еврокубковый сезон. Напомним, дончане обыграли «Баварию» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:2.

«Матч «Ростова» и «Баварии» получился очень интересным. Сложно было представить сценарий лучше, чем тот, который мы видели в этой игре. «Ростов» мог рассчитывать только на свои сильные стороны. Так и получилось. За счет массированной обороны, контратак и стандартных положений и удалось одержать победу. Что еще мог «Ростов» противопоставить «Баварии»? Ничего. Не скажу, что ростовчане играли в какой-то креативный футбол – они играли как обычно. Просто в игре с немцами все задумки удалось реализовать.

Что касается предстоящего матча с ПСВ, то в Голландии может произойти все что угодно. Это футбол, ведь никто не мог себе представить, что «Ростов» обыграет «Баварию». Но дончане показали характер, хорошо разобрали соперника и победили. То же самое может быть и с голландцами, все-таки ПСВ значительно уступает «Баварии» в классе.

Если говорить о еврокубковом сезоне для «Ростова» в целом, то не иначе как чудом, это не назовешь. Болельщики посмотрели на большие команды, а ростовчане сделали себе имя в Европе – лучше и быть не могло», – считает Бузникин.

Напомним, Бузникин выступал в составе «Ростова» с 2005 по 2007 год.