Селихов хотел бы поехать на ЧМ-2018, но с Черчесовым не разговаривал

Голкипер «Амкара» Александр Селихов, недавно подписавший контракт со «Спартаком», рассказал о своих перспективах в сборной России. По словам стража ворот, он бы хотел сыграть на домашнем чемпионате мира.

– Думаете о ЧМ-2018? Чего бы хотели от этого турнира?

– Самое главное – чтобы сборная России как можно лучше там выступила.

– А личные цели?

– Хотелось бы поехать на чемпионат мира. Но для этого надо еще очень много работать.

– Со Станиславом Черчесовым не общались с того момента, как он сборную возглавил?

– Нет.

– Как бы охарактеризовали перемены, которые произойдут в вашей жизни с 6 декабря? Приключение, мечта, вызов?

– Новая страница карьеры. А о пермском периоде у меня самые добрые воспоминания. Благодарен всем, кто связан с «Амкаром» – тренеры, руководство, персонал и, конечно, болельщики. Пермь мне дала то, чего я давно хотел и к чему шел. Всегда буду говорить о городе и команде с теплотой.