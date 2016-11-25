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  • Селихов хотел бы поехать на ЧМ-2018, но с Черчесовым не разговаривал

Селихов хотел бы поехать на ЧМ-2018, но с Черчесовым не разговаривал

25 ноября 2016, 01:38
12

Голкипер «Амкара» Александр Селихов, недавно подписавший контракт со «Спартаком», рассказал о своих перспективах в сборной России. По словам стража ворот, он бы хотел сыграть на домашнем чемпионате мира.

– Думаете о ЧМ-2018? Чего бы хотели от этого турнира?

– Самое главное – чтобы сборная России как можно лучше там выступила.

– А личные цели?

– Хотелось бы поехать на чемпионат мира. Но для этого надо еще очень много работать.

– Со Станиславом Черчесовым не общались с того момента, как он сборную возглавил?

– Нет.

– Как бы охарактеризовали перемены, которые произойдут в вашей жизни с 6 декабря? Приключение, мечта, вызов?

– Новая страница карьеры. А о пермском периоде у меня самые добрые воспоминания. Благодарен всем, кто связан с «Амкаром» – тренеры, руководство, персонал и, конечно, болельщики. Пермь мне дала то, чего я давно хотел и к чему шел. Всегда буду говорить о городе и команде с теплотой.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Амкар-Пермь Спартак Россия Селихов Александр Черчесов Станислав
Комментарии (12)
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werty
1480027993
Сначала в Спартаке начни играть, а там видно будет
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Небесная
1480029115
эх, Селихов, не просидеть бы тебе лучшие годы на лавке
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baddy
1480036783
Да поедешь не волнуйся. Акинфеев еще напускает, остается Ребров, Беленов, Гилька и ты.
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Beim
1480051309
А куда ехать или селихов не за российскую сборную собираеться играть?
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Фан666
1480053314
Все хотят
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killerman77
1480053772
А куда ехать то собрался? Федулка на "прикрытие-аренду" за "так" не пустит? Ну, купи билет, с новой получкой ты сможешь, даже два...
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firs04
1480058150
будет отбывать второй номер в Спартаке, а таких не берут в космонавты
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товрос
1480058909
иди лучше в ЦСКА конифея на лавку посадишь,а в СПАРТАКЕ сам лавку будешь протирать. А еще хочешь вратарем сборной быть №1
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neofizer
1480070724
не многовато ли желаний?!
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chegaev88
1480479515
С рамы на лавку
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