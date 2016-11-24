Плетикоса предложил поставить памятник футболистам «Ростова»

Бывший голкипер «Ростова» Стипе Плетикоса поделился эмоциями от матча группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии». Напомним, ростовчане одержали победу со счетом 3:2. По словам Плетикосы, российский клуб одержал тактическую победу.

– Хочу от всей души поздравить команду и болельщиков. Замечательная игра и победа.

– Было ли какое-то предчувствие, что «Ростов» победит?

– Думал, что «Ростов» способен не проиграть. Я же был на первом матче в Мюнхене, видел все воочию. «Ростов» не заслуживал того разгрома, до первого гола вообще играл на равных. А потом судья подарил «Баварии» пенальти…

– Сегодняшний результат закономерен?

– Да. Это тактическая победа. Сыграли по схеме 5-3-2. Понимал, что «Бавария» будет катать мяч, а «Ростов» ловить соперника на контратаках. В итоге хозяева и использовали свои шансы.

– Теперь «Ростову» нужно памятник поставить в городе?

– Конечно! Какие вопросы? Настоящий праздник. Само попадание в Лигу чемпионов – уже расценивалось как чудо. А здесь «Ростов» еще и на равных играет с «Атлетико» и «Баварией». О чем тут еще говорить? Все молодцы!