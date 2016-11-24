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  • Плетикоса предложил поставить памятник футболистам «Ростова»

Плетикоса предложил поставить памятник футболистам «Ростова»

24 ноября 2016, 01:48
8

Бывший голкипер «Ростова» Стипе Плетикоса поделился эмоциями от матча группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии». Напомним, ростовчане одержали победу со счетом 3:2. По словам Плетикосы, российский клуб одержал тактическую победу.

– Хочу от всей души поздравить команду и болельщиков. Замечательная игра и победа.

– Было ли какое-то предчувствие, что «Ростов» победит?

– Думал, что «Ростов» способен не проиграть. Я же был на первом матче в Мюнхене, видел все воочию. «Ростов» не заслуживал того разгрома, до первого гола вообще играл на равных. А потом судья подарил «Баварии» пенальти…

– Сегодняшний результат закономерен?

– Да. Это тактическая победа. Сыграли по схеме 5-3-2. Понимал, что «Бавария» будет катать мяч, а «Ростов» ловить соперника на контратаках. В итоге хозяева и использовали свои шансы.

– Теперь «Ростову» нужно памятник поставить в городе?

– Конечно! Какие вопросы? Настоящий праздник. Само попадание в Лигу чемпионов – уже расценивалось как чудо. А здесь «Ростов» еще и на равных играет с «Атлетико» и «Баварией». О чем тут еще говорить? Все молодцы!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Ростов Бавария Плетикоса Стипе
Комментарии (8)
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АЛЕКС 58
1479941766
Главное-не зазвездится,и сохранить состав!
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ASR77
1479942170
ДУМАЮ ЗИМОЙ МНОГО КТО РАЗБЕЖИТСЯ ,ЕСЛИ КОНЕЧНО В Л.Е НЕ ВЫДУТ, В ЧЕМ СОМНЕВАЮСЬ 1-ОЙ НОГОЙ УЖЕ ТАМ. ТАК ДО ЛЕТА ПОИГРАЮТ И КЛУБ ЗАРАБОТАЕТ МНОГО , А НАДЕЮСЬ НАШИ ИГРОКИ ПОЕДУТ В ЕВРОПУ А НЕ В УСЛОВНЫЙ ЦСКА, ЗЕНИТ И СПАРТАК!
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арейская
1479948982
Ну на памятник ещё не наработали, а вот то что праздник подарили городу, это точно
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Сахалинец за Зенит
1479949217
За что памятник то? Лигу чемпионов как-будто выиграли. А так молодцы порадовали)
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sprint5
1479951388
просто похвалить
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Smekaev
1479954956
Атлетико - финалист ЛЧ последних лет, Бавария - просто Бавария, а Ростов с ними смотрелся на равных! Это, я считаю, просто супер достижение - никто из наших клубов в ЛЧ так не играет, никто! У меня слов нет, я не ожидал от них такой игры. Это даже круче, чем был Рубин, когда Барсу обыгрывал. Теперь бы не распродали все чиновники ростовские...
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serzhio1
1479971945
Памятник Бердыеву надо при жизни поставить как Хиддинку
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