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  • Комиссия экспертов: «Матч «Урал» — «Терек» не был договорным»

Комиссия экспертов: «Матч «Урал» — «Терек» не был договорным»

23 ноября 2016, 17:41
26

Комиссия РФС по разбору матча 12-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Тереком» не нашла характерных черт договорной игры. Об этом сообщил Анзор Кавазашвили, который возглавлял комиссию экспертов.

«В составе комиссии были Бутенко Валерий, Булыкин Дмитрий и Анзор Кавазашвили. Решение было однозначным – никакого обвинения в отношении договорного матча быть не может. Матч состоялся без всякого замечания.

Вынесли только такое решение – вратарь «Урала» своей слабой игрой способствовал проигрышу команды. Второе – мое личное замечание: старший тренер недостаточно грамотно руководил командой, так как допущенные тактические ошибки, которые он допустил при расстановке игроков, были причиной тому, что левая защитная линия «Урала» давала возможность футболистам «Терека» проходить, угрожать и брать ворота», — сказал Кавазашвили.

Напомним, что «Терек» на выезде обыграл «Урал» – 4:1. В перерыве встречи коэффициент на победу екатеринбургской команды при счете 1:1 вырос до 17.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Урал Ахмат Булыкин Дмитрий
Комментарии (26)
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VVM1964
1479912270
НЕ СОМНЕВАЛСЯ НИ НА СЕКУНДУ , ЧТО " НИЧЕГО НЕ ОБНАРУЖАТ " .
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kykyi
1479913170
Терек ни в чем "никогда не виноУват", аминь. У членов комиссии был небольшой выбор. Или снять штаны и признаться в любви к Путину, Кадырову или не найти признаков договорной игры. Разум победил. Извините, плагиат, но очень точно.
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Обер-КанцлерЪ
1479914343
Нельзя ли узнать у уважаемой комиссии, что это за "характерные черты договорной игры" , которые они искали и не нашли в данном матче, и чем они конкретно отличаются от того что мы видели в игре Урал-Терек ???
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Kollljan
1479917148
Отделались абстрактными фразами. Видать с оттопыренными карманами ушли.
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Psih86
1479917359
Надо придумать комиссию для проверки комиссии по договорным встречам:-)Позорище!!!В нашей стране все на коррупции,что здесь скажешь...поэтому мы так и играем в футбол,всегда в жо.е!
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Опорник84
1479919964
Вся страна наблюдала договорняк, а комиссия не усмотрела странностей в этом матче! Самое главное что такой футбол противно смотреть!
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aam
1479920106
Вывод комиссии: Сор должен остаться в избе.
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Амба Нагорск
1479923332
Вот это сенсация! Ничего не нашли!
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Небесная
1479932346
Ещё бы они сказали, что это договорняк был.
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Борз-95
1479960393
Матч «Урал» — «Терек» не был договорным
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