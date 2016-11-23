Комиссия экспертов: «Матч «Урал» — «Терек» не был договорным»

Комиссия РФС по разбору матча 12-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Тереком» не нашла характерных черт договорной игры. Об этом сообщил Анзор Кавазашвили, который возглавлял комиссию экспертов.

«В составе комиссии были Бутенко Валерий, Булыкин Дмитрий и Анзор Кавазашвили. Решение было однозначным – никакого обвинения в отношении договорного матча быть не может. Матч состоялся без всякого замечания.

Вынесли только такое решение – вратарь «Урала» своей слабой игрой способствовал проигрышу команды. Второе – мое личное замечание: старший тренер недостаточно грамотно руководил командой, так как допущенные тактические ошибки, которые он допустил при расстановке игроков, были причиной тому, что левая защитная линия «Урала» давала возможность футболистам «Терека» проходить, угрожать и брать ворота», — сказал Кавазашвили.

Напомним, что «Терек» на выезде обыграл «Урал» – 4:1. В перерыве встречи коэффициент на победу екатеринбургской команды при счете 1:1 вырос до 17.