Венгер: «Надеюсь, матч с «ПСЖ» получится открытым и зрелищным»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями накануне матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Нам нужно хорошо сыграть и в защите, и в нападении. У обеих команд очень надежная оборона. «ПСЖ» любит владеть мячом, но то же можно сказать и о нас. Первый матч в Париже получился очень открытым и зрелищным. Надеюсь, так же будет и в среду вечером.

Нам очень важно занять первое место в группе. У нас была очень хорошая серия, но в последних двух матчах мы немного притормозили. Победа позволит вернуть себе былой кураж», – сказал Венгер.

Первая встреча этих команд завершилась со счетом 1:1. В среду соперники сыграют в Лондоне, начало матча – в 22:45 по московскому времени.