«Боруссия» Д и «Легия» стали первыми клубами, забившими семь голов на двоих в первом тайме матча ЛЧ

В эти минуты проходит матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Легией».

Первый тайм закончился со счетом 5:2 в пользу немецкого клуба. Таким образом, в первой половине этой встречи было забито семь голов – такой результат достигнут впервые в истории Лиги чемпионов.

На 10 и 24-й минутах отличился игрок «Легии» Александар Прийович, а между его голами трижды забили дортмундцы усилиями сделавшего дубль Синдзи Кагавы и Нури Шахина. Еще два гола «Боруссии» записали на свои счета Усман Дембеле и Марко Ройс.