Джанаев и Мевля могут пропустить встречу с «Баварией»

Голкипер Сослан Джанаев и защитник Миха Мевля могут не помочь «Ростову» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии». Об этом сообщил главный тренер ростовчан Иван Данильянц.

«У нас плотный календарь. Тренировок немного. Вчера Джанаев готовился индивидуально. Миха получил небольшое повреждение. Надеемся, что Мевля Сыграет.

Джанаев? У него давняя проблема с плечом. Он был вынужден раньше времени покинуть расположение сборной. Сослан играет через не могу уже давно. Парень волевой. Он сделает все, чтобы сыграть против «Баварии». Перед матчем станет понятно выйдет ли он на поле», – сказал Данильянц.