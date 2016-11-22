Тренеры «Нефтехимика» побывали на лекции у Грасии

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия прочитал лекцию для тренерского штаба «Нефтехимика», посетившего базу казанцев с рабочим визитом. Также в составе нижнекамской делегации присутствовал генеральный директор клуба Наиль Гизатуллин. Испанский специалист поведал о принципах подготовки игроков, тренировочных упражнениях, а также работе с молодежью.

«Идея встречи принадлежит руководству «Рубина», Ильгиз Газизович Фахриев пригласил нас посетить всем тренерским штабом лекцию Хави Грасии, чтобы обменяться опытом. Узнать, как проводятся тренировки в «Рубине», какие испанские методики схожи в нашими, и это было очень полезно. Из беседы мы узнали, что работаем по похожим лекалам, отличие в том, что знания Грасии довольно обширны, поскольку он работал на очень хорошем уровне.

Из встречи я понял, что «Нефтехимик» идет по правильному пути, и если мы хорошо займемся селекционной работой, то все будет в порядке. Эта встреча – одно из действий в рамках общей вертикали. Помимо такого общения, у нас есть еще и обмен игроками – в этом сезоне мы получили пятерых футболистов «Рубина», может быть, в следующем году получим уже 10», – сказал Гизатуллин.