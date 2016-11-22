Коке заявил, что «Атлетико» нужно скорее забыть о поражении от «Реала»

Полузащитник «Атлетико» Коке подчеркнул, что команде нужно как можно скорее забыть о домашнем разгромном поражении от «Реала» (0:3) в поединке 12-го тура Примеры. По его мнению, наличие в составе «матрасников» высококлассных игроков поможет им добиваться побед в дальнейшем.

«Нам не стоит смотреть назад, мы обязаны двигаться вперед. Сейчас у нас не слишком хорошие времена, но мы вновь окажемся на вершине, так как у нас в составе есть великие футболисты», – сказал Коке.

В настоящее время «Атлетико» располагается на шестой строчке в турнирной таблице, имея 21 очко в активе, и отстает от лидирующего «Реала» на девять баллов.