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    Глушаков не считает, что его ударом, как в матче с «Амкаром», можно кого-то убить

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о своем забитом мяче в матче 14-го тура РФПЛ против «Амкара» (1:0). Отметим, что благодаря данному голу московский клуб одержал победу и досрочно обеспечил себе чемпионство по итогам первого круга.

    – Что вообще такое – поставленный удар?

    – Это удар, как у Бекхэма со штрафного. У кого еще? Из нынешних – как у Криштиану, тоже со штрафного. Вот это – поставленный удар. Мне, например, по стоячему мяу бить не так нравится, как по катящемуся.

    – А с «Амкаром» мяч выкатился как раз идеально.

    – Да. Такой же гол забил пять лет назад Джанаеву. Я играл за «Локомотив», он – за «Терек». Тоже красиво получилось. В тот раз, правда, мяч не тронул перекладину, но тоже в паука попал.

    – Таким ударом, как в матче с «Амкаром», можно убить?

    – Не знаю. Вряд ли. От мяча еще никто не умирал.

    – Просто после этого гола сразу фраза болельщика «Глушаков – это похороны» опять вспомнилась.

    – Чувствую, эта фраза уже ко мне прилипла.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.11.2016 20:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +665

      Snerg 22 ноября 2016, 09:07

      105 км/ч)), попасть в голову например ребенку, не знаю уж что получиться...

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