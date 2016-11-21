Колыванов: «Главные испытания Карреру ждут весной»

Экс-главный тренер молодежной сборной России и «Уфы» Игорь Колыванов высказался относительно перспектив «Спартака» в борьбе за чемпионский титул в нынешнем сезоне. По словам специалиста, главные испытания ждут рулевого красно-белых Массимо Карреру после зимней паузы в РФПЛ.

«Однозначно в этом году «Спартак» будет бороться за чемпионство и это не военная тайна. Но опять же, наряду с «Зенитом», который тоже в непростом матче обыграл «Крылья Советов».

Но надо еще какое-то время подождать. Я, например, считаю, что основную работу проделал Аленичев в начале сезона. Понятно, что неудачный старт в европейских кубках «приговорил» Дмитрия именно как тренера «Спартака».

Каррера – опытный специалист, работавший с Антонио Конте в «Ювентусе» и в сборной Италии. Главные испытания итальянца ждут весной, вторая часть сезона обычно преподносит сюрпризы», – сказал Колыванов.